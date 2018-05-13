Это не шутка: эксперты из США оценили модернизацию танка Т-80

Сегодня, 20:00 \\ Точка зрения / Военторг

По мнению американских специалистов, танк Т-80 еще рано «списывать со счетов». Военная машина, отмечают эксперты, походит для климата России куда больше, чем танки Т-72 и Т-90.

В аналитическом издании The National Interest появилась новая статья, посвященная российскому танку Т-80. Американские эксперты оценили модернизацию военной машины, озаглавив стать фразой «это не шутка».

Эксперты отметили, что танки не являются «тупиковым» оружием и имеют весьма очевидные преимущества. Что касается Т-80, то специалисты оценили его весьма положительными отзывами. Дело в том, что у данного танка есть газотурбинный двигатель, который даже в 30-градусную жару прогревается всего за 1 минуту. Дизельному двигателю для прогрева нужно порядка 45 минут, из-за этого Т-80 явно «выигрывает».

Специалисты высказались и на счет модернизированных версий танка. Эксперты заострили внимание на модели «Черный орел». Данная версия Т-80 получила удлиненный корпус и шасси, что увеличивает броню машины и повышает эффективность работы механизма по зарядке снарядов.

Однако, «Черный орел» не вышел на серийное производство. Вместо него выпустили Т-80УА. Данная модель имеет новую систему по управлению огнем. Помимо этого, танк получил еще и новые боеприпасы. Авторы статьи о танке Т-80 пишут, что военная машина совсем еще не устарела. Так, Запад снова оценил технику из России и пришел к выводу, что вооружение Москвы вполне достойное.

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Автор - Лина Капусто
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