"Погрузилась в пространство собственной гениальности": Самойлов недоволен критикующей Монеточку и Гречку Земфирой

Один из основателей музыкальной группы в стиле рок "Агата Кристи" считает, что добившиеся успеха люди не должны критиковать подрастающее поколение.

Вадим Самойлов является кумиром многих поколений. Коллективу "Агата Кристи", участником и создателем которого он является, в этом году исполнится уже более 30 лет. Музыкант согласился дать небольшое интервью для одного из отечественных СМИ, в ходе которого ответил, как отреагировал на скандал, связанный с творческими именами своих молодых коллег Гречки, Монеточки, а также их более опытной оппонентки Земфиры.

По всей видимости, он явно был недоволен последней. Критикующая молодых соперниц Земфира обвиняла одну из них в том, что она некрасивая, а после сказала несколько нелестных слов и о другой. Вадим Самойлов считает, что его опытная коллега "погрузилась в пространство собственной гениальности", и именно это ее главная помеха. По его словам, для творческих людей восхищаться лишь собой - это опасная западня, ведь это ослепляет и не дает развиваться дальше.