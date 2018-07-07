Аксенов осудил "Крымскую декларацию" Майка Помео

Сегодня, 13:12 \\ Точка зрения

Вашингтон попирает собственные принципы свободы и демократии. Так глава Крыма прокомментировал официальную позицию США на странице в Facebook.

 Сергей Аксенов напомнил, что 25 июля Госсекретарь Майк Помпео подписал "Крымскую декларацию". В ней американское правительство отказывается признавать регион законной частью Российской Федерации. Политик отметил, что США лишь продолжают давний политический курс и не озвучили ничего нового.

В то же время руководитель Крыма осудил Вашингтон, который отрицает "свободное волеизлияние крымчан". По мнению Сергея Аксенова, США делает это в угоду "нацистскому режиму" Украины, установленному после "государственного переворота", и собственным геополитическим интересам. Он подчеркнул, что такие действия дискредитируют саму декларацию и имидж США. А кроме того, грозит дестабилизировать международные отношения.

Как добавил Сергей Аксенов, новый документ никак не скажется на жизни и мировоззрение жителей Крыма. Граждане сделали свой выбор на референдуме 2014 года. Политик напомнил, что после этого президент РФ Владимир Путин объявил вопрос закрытым.

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Автор - Александр Лубяной
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