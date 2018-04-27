Ученые: Текила помогает в похудении

Специалисты из Мексики выяснили, что голубая агава, которая является основным компонентом текилы, может ускорять процесс избавления от лишнего веса. Именно поэтому в Мексике, где этот напиток крайне распространен, людей с ожирением меньше.

Конечно, даже ради похудения не стоит злоупотреблять текилой, ведь этот напиток является алкогольным. Важно помнить о том, что чрезмерное употребление спиртного негативно сказывается на организме. По словам ученых из Университета Гвадалахары в Мексике, текила имеет в своем составе полезный компонент – голубую агаву. Она является видом однодольных спаржевых растений и богата на соединения и микроэлементы.

Вещества, содержащиеся в агаве, помогают повысить эффективность препаратов для гастроэнтерологии, борется с болезнью Крона и колитом. Помимо этого, агава помогает в похудении. Однако, диета, основанная на употреблении текилы в небольших порциях, может вызвать не только алкогольную зависимость. Текила также способна принести вред органам человека.

Людям, у которых повышен риск развития алкоголизма, от диеты на текиле стоит отказаться. Многим пользователям показалось, что именно текила помогает мексиканцам оставаться стройными, несмотря на обилие жирных и калорийных блюд в меню жителей страны.