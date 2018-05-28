Телепат: Луна – тайный корабль инопланетян

Испанский приверженец идей конспирологии получил из космоса сигнал, в котором говорится о том, чем на самом деле является Луна.

По словам телепата, космос послал ему сообщение. Из него он узнал, что Луна не является спутником Земли. На самом деле космическое тело – тайный корабль инопланетян.

Якобы, пришельцы используют свой старый межгалактический корабль, который люди именуют Луной, для слежки за Землей. Спутник на самом деле не имеет кратеров и совсем не так выглядит. Все, что видят люди – иллюзия, созданная представителями инопланетных рас.

Пришельцы, которые не так добры к Земле, как многим кажется, уже много лет следят за людьми. При помощи Луны злобные инопланетяне сбивают ученых с толку, выигрывая массу времени для проработки тщательного плана по захватыванию Земли. Телепат уверен, что пришельцы управляют разумом землян и могут внушать людям разные идеи.

Луна, считает телепат из Испании, является генератором пришельцем. Через тайный корабль, замаскированный под спутник, инопланетяне управляют всем космосом и держат землян «в кулаке», не оставляя человечеству шансов на выживание.