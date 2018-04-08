Эксперты: «Патриоты» от НАТО беззащитны перед российскими «Искандерами»

Альянсу нечем дать отпор и перехватить «Искандеры». Из-за этого, объекты НАТО остаются «беззащитными» перед российским комплексом.

Как указано в издании Military Watch, противоракетная оборона НАТО едва ли сможет противостоять российскому оружию. Эксперты сравнили ОТРК «Искандер» и возможности Альянса. Так, системы «Патриот» от Альянса не могут перехватить «Искандеры». К такому мнению специалистов подтолкнули события в Йемене, когда американский комплекс продемонстрировал отсутствие эффективной реакции по противодействию Р-17.

В издании отмечается, что факт принятие «Искандеров» на вооружение России, тревожит союзников США. Якобы, в Швеции уже выразили свое беспокойство из-за того, что российская армия может быстро уничтожить объекты военной важности по всей территории страны. Это значит, что Россия имеет преимущество в случае военного столкновения. При этом, эксперты также отметили, что «Искандеры», которые размещаются на западе России, позволяют Москве достичь любой точки на территории Северной Европы.