Лена Миро заявила, что и дальше будет защищать патриарха Кирилла

Лена Миро в открытую заявила, что ей надоело то, что патриарха пытаются критиковать все кому не лень. А сами обвинения столь же ничтожны, как и те, кто их выдвигает.

Блогер уверена, что такой запредельный уровень негатива исходит от тех, кто лишний раз показывает свою неполноценность и незнание того, что пытается обсудить в Сети. Первое, что решила обговорить со своими подписчиками, стал случай, когда патриарх прилетел в Екатеринбург на частном самолёте. Лена не видит ничего страшного в этом, а также вспоминает то, что данный вопрос был осуждён сначала западными СМИ, а потом уже и российскими гражданами.

Второй причиной негодования в Сети стало то, что патриарх Кирилл заявил, что в расстреле царской семьи был виноват сам народ. Миро полностью согласна с этим высказыванием, а также просит не вмешиваться в обсуждения людей, которые напрочь незнакомы с историей и религией, уверяя, что и дальше будет защищать патриарха.

«Вместо глупого и ненужного хейта - займитесь саморазвитием»,- пишет Миро в своём блоге.