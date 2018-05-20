Астронавты рассказали, почему люди не колонизируют Луну

Полеты на Луну – процесс очень сложный и затратный. Решить проблему могут помочь «космические миллиардеры», которые видят в колонизации коммерческую выгоду.

По словам астронавта Кристофера Хэдфилда, полеты на Луну могут помочь ученым в разработке плана по колонизации Марса. Все дело в том, что космонавты смогут «тренироваться» на Луне, отрабатывая свои навыки и действия. Однако, в данный момент у человечества нет технической возможности осуществить такую колонизацию. Ученые еще не придумали, как обеспечить длительное или постоянное пребывание человека на Луне.

Помимо отсутствия технических возможностей, колонизацию Луны останавливает нехватка средств. Как уже подсчитали ученые, для разработки уникальной научной программы и подготовки ракет, спутников и орбитальных станций властям США придется выделить в течении 13 лет 133 миллиардов долларов. Такая сумма сможет обеспечить работу инженеров и космонавтов, ведь нужно создать ряд космических средств передвижения.

Еще одной причиной, по которой человек так и колонизовал Луну, является проблема политики. Многие люди не могут понять, зачем государствам выделять крупные суммы денег на разработку плана по колонизации. Для большей части человечества данный вопрос не является столь актуальным, их волнуют «земные» проблемы, такие как бедность и смерть от болезней.

Однако, астронавт из NASA Джеффри Хоффман уверен, что сдвинуть колонизацию Луны «с мертвой точки» могут «космические миллиардеры». Такие люди активно вкладывают деньги в разработку технологий для полета на Луну. Миллиардеры верят, что колонизация сделает их еще богаче, ведь многие захотят отправиться в космическое путешествие.