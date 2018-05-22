Уилл Смит назвал Неймара "суперактером" из-за симуляций на поле

Голливудская звезда высоко оценил таланты бразильского болельщика. Он выразил свое мнение 13 июня на пресс-конференции в Москве.

Уилл Смит прикоснулся в истории ЧМ-2018, благодаря официальному гимну турнира "Live It Up". Он исполнил песню вместе с Эрой Истрефи и рэпером Ники Джемом. Теперь он поделился с журналистами своими впечатлениями от мероприятия накануне его закрытия. Чемпионат закончится 15 июня после финальной игры между сборными Хорватии и Франции.

Исполнитель назвал Неймара "суперактером" за ту игру, которую он показал на матче Бразилия-Мексика. Тогда футболист продемонстрировал сильные болевые ощущения после контакта с игроком команды-соперника. Основываясь на свой актерский опыт, Уилл Смит заметил талант футболиста к грамотным симуляциям на поле. По его мнению, Неймар хорошо ощущает ситуацию и показывает соответствующий спектакль.

Актер поделился, что впервые посетил Россию около 15 лет назад во время съёмок фильма "Я-робот". Он восхищается страной, которая имеет более глубокие исторические корни, чем США. Он замечает отражение этих особенностей в российской культуре и архитектуре.