Эксперты назвали худшие смартфоны на Android и iOS

Смартфоны, которые выдают больше всего отказов, производит компания Samsung. Худшим среди гаджетов от Apple эксперты из Blancco назвали iPhone 6.

Эксперты составили антирейтинг худших смартфонов, учитывая показатели отказов и сложности, возникающие при использовании гаджетов. Телефоны были разделены на два списка. В первый попали гаджеты на ОС Android, а во второй – смартфоны от Apple, ведь у них своя фирменная операционная система iOS. Гаджеты для проверок компания Blancco приобрела в точках розничной продажи мобильных устройств.

Оказалось, что самые худшие и проблемные смартфоны производит компания Samsung. Гаджеты от этой фирмы показали 27,4% отказов. На втором месте в антирейтинге оказалась компания Xiaomi, у смартфонов от этого производителя показатель отказов составил 14,2%. Третью строку в списке худших заняли смартфоны от Motorola, получив 9,6% ситуаций со сбоями.

Что касается смартфонов на базе iOS, то худшим эксперты назвали iPhone 6. Данная модель гаджета от Apple собрала 22% отказов. Вторым по проблемности оказался iPhone 6S, собравший 16% сбоев. Обе модели смартфонов от Apple показали внезапные сбои в работе сенсорных экранов или появление серых линий на дисплеях. Помимо этого, на работе гаджетов негативно сказалось обновление iOS, после которого производительность смартфонов снизилась.