Уральский уфолог заметил в космосе НЛО, несущее смерть человечеству

Уфолог заявил о том, что сначала спутал странный объект с Луной, однако он находился с той стороны Земли, где обычно не восходит. По его словам, инопланетяне могут принести смерть человечеству.

Как стало известно, буквально недавно уральский уфолог Валентин Дегтерев просматривал камеры МКС и нашел неопознанный летающий объект. По его словам, сначала он принял его за астероид, но вскоре эту версию пришлось "забросить в дальний ящик", так как странный объект имеет круглую форму и отражает солнечные лучи.

После этого возникли мысли о Луне, но ведь НЛО было замечено там, где естественный спутник Земли обычно не восходит. Дегтерев отметил, что по своей форме объект довольно большой и находится к Земле гораздо ближе, чем Луна. Предположительно, корабль пришельцев выполнен из металла, раз отражает солнечные лучи.

Помимо всего этого, он приближается к Зеленой планете и виден только из космоса. Дегтерев уверен, что в скором времени инопланетяне прилетят на Землю и принесут смерть для всего человечества. Он не стал рассказывать, когда точно это может произойти, однако уверен, что конец света близок.