В России хотят собрать гигантскую ядерную торпеду по чертежам академика Сахарова

Такой идеей загорелся известный российский создатель торпедного вооружения РФ Шамиль Алиев. Он обратил внимание на наработки известного физика-теоретика и академика АН СССР Андрея Сахарова.

В России хотят собрать гигантскую ядерную торпеду, которая будет обладать самой высокой мощностью в мире среди аналогов, по чертежам советского академика Андрея Сахарова. Подробнее об этом рассказал инициатор проекта Шамиль Алиев.

Он сообщил, что об идеях возвращаться к наработкам прошлого сейчас думает не только он, но и другие специалисты по созданию военной техники. Целая торпеда должна обладать длиной в 24 метра и диаметром 1,5 метра.В теории, она должна быть способна лететь на расстояние до 50 километров.

Между тем, эти заявления уже прокомментировали в Госдуме. Депутат Владимир Шаманов поделился, что считает их неактуальными. По его мнению, на сегодняшний день в России достаточно оружия, которое обеспечивает ее безопасность и обороноспособность.