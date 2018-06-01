"Настоящее рубилово": Эксперт рассказал об игре сборной России и Египта на ЧМ-2018

Уже во вторник, 19 июня, сборная Россия сыграет очередной матч в групповом этапе на ЧМ-2018 с командой Египта. Эксперты уже дают свои комментарии по поводу предстоящего матча, мнением поделился и комментатор "Матч-ТВ" Нобель Арустамян.

Как рассказал эксперт, он не теряет надежды, что сборной России все-таки удастся выйти из группы по итогам матча с Египтом, ведь победа вполне предоставит подобную возможность. В то же время, ничья станет для российских футболистов также неплохим вариантом, отметил Арустамян.

Эксперт посоветовал болельщикам побыстрее выходить из состоянии эйфории после разгромной победы России над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0. Он надеется, что сами футболисты уже забыли этот матч и подготавливаются ко встрече с Египтом, ведь борьба будет совершенно иной.

По словам комментатора "Матч-ТВ", во время игры с Египтом Россию ждет самое настоящее "рубилово", ведь египтяне приехали на ЧМ-2018 вовсе не для того, чтобы вылететь из группового этапа. Эксперт полагает, что итогом матча станет результативная ничья, игра может закончиться со счетом 1:1 или 2:2.