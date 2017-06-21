Букмекеры назвали победителя матча Коста-Рика - Сербия на ЧМ-2018

Уже сегодня, 17 июня, состоится встреча сборных Коста-Рики и Сербии на стадионе Самара Арена в 15:00 по московскому времени. Букмекеры уже вовсю составляют прогнозы и даже назвали фаворита в данном матче на ЧМ-2018.

Как сообщается, по всем прогнозам победителем матча должна стать сборная Сербии. Букмекеры полагают, что ставки на победу данной сборной в скором времени вырастут практически в два раза. Эксперты считают, что довольно яркой и зрелищной игры от данного матча ожидать не стоит. Отмечается, что во время "поединка" может быть забито максимум 1-2 мяча.

Прогнозируется и ничья, букмекеры полагают, что забивать голы будет только одна команда. Так, эксперты заявили о том, что сборная Сербии вполне может стать победителем со счетом 1:0, а победный мяч забьет футболист Александр Митрович.