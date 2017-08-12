СМИ: российский «Терминатор-3» - угроза для ударных дронов США

Эксперты полагают, что третье поколение боевой машины поддержки танков «Терминатор» сможет сбивать беспилотники. Так, разрабатываемая бронемашина станет угрозой для «для одного из самых смертоносных» видов американского оружия.

Как пишет издание National Interest, БМПТ «Терминатор -3», разрабатываемый в России, несет в себе угрозу для ударных дронов США. Все дело в том, что боевая машина сможет уничтожать любые цели – воздушные, наземные и даже живые силы противника.

В статье отмечается, что в машина получит боеприпасы «земля-воздух», которые могут изменять траекторию и подрываться во время пилота. Такая возможность даст «Терминатору» возможность сбивать беспилотники.

Издание пишет о том, что «Терминатор-3» будет «хорошо бронированной машиной», которая покажет эффективную работу в городских условиях при борьбе с пехотой и объектами с легкой бронью. При этом, отмечается в статье, новый БМПТ будет более «живучим» и для его обслуживания не понадобится много затрат.