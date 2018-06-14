Ургант напомнил, что "Усы надежды" помогли российским футболистам забить 5 голов

Чемпионат мира по футболу для сборной России начался идеально, с чем и поздравляет телеведущий Иван Ургант страну.





Иван Ургант в своём аккаунте Instagram опубликовал анимацию, на которой запечатлены усы Черчесова, а потом всплывает надпись «Усы надежды». Так Ургант напоминает о победе российской сборной в ЧМ-2018. Это не просто победа, а уверенная победа, потому что игроки сумели обойти противника, забив 5 голов. Об этом тоже говорит запись телеведущего: «Россия – Саудовская Аравия 5– 0». Болельщики радуются вместе с Иваном, оставляя комментарии в поддержку сборной. Также подписчики удивляются явной работе магических «усов надежды»: «Усы надежды работают по-любому».

Напоминаем, что незадолго до начала Чемпионата мира Иван Ургант запустил в своей передаче флешмоб «Усы надежды», к которому присоединились многие россияне и артисты Российской Федерации, оставляя в комментариях и в публикациях хештег #усынадежды, выражая таким образом поддержку футболистов.