Врачи рассказали, сколько раз можно кипятить воду

Оказалось, что после повторного кипячения в воде возрастает доля «тяжелой воды», содержащей в себе тяжелый изотоп водорода дейтерий. Тем не менее, после второго кипячения вода становится мягче, а чай на такой жидкости заваривается лучше.

О том, сколько раз можно кипятить воду, рассказал Михаил Богомолов, являющийся президентом Российской диабетической ассоциации. По словам специалиста, при повторном кипячении в воде появляется патогенная субстанция. Однако, такие изменения воды являются незначительными.

Если перед вторым кипячением вода охлаждена, то побочные субстанции будут появляться в меньшем количестве. Помимо этого, в вде будет меньше солей кальция. По словам Богомолова, при повторном кипячении в воде может появляться осадок, из-за этого она становится мягче. На такой воде чай получается вкуснее, и сама жидкость более приятна для употребления.

Также рекомендуется не пить кипяченую воду горячей и не охлаждать ее в холодильнике. После кипячения воду советуют сливать в емкость из стекла. В таком сосуде она будет пригодна для дальнейшего употребления. Категорически не рекомендуется смешивать кипяченую воду с сырой. Из-за такого смешивания в воде появляется гораздо больше вредных солей. Процесс кипячения должен длится не менее 5 минут, но и не дольше 10 минут.