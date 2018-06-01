"Пьянка": Экс-чиновник прокомментировал трагедию на Волге

Калачев считает, что праздник на катамаране был коллективный и никто из присутствующих не позаботился о том, чтобы соблюдались нормы безопасности и капитан судна находился в адекватном состоянии. Причиной трагедии на Волге экс-вице-мэр считает пьянку.

Как известно, в ночь на 12 июля в Волгограде прогулочный катамаран столкнулся с грузовой баржей, в результате чего 11 человек погибли, еще пятеро оказались в больнице. Катамаран не был рассчитан на такое количество людей, кроме того, пассажиры праздновали день рождения одного из присутствующих и находились в состоянии алкогольного опьянения, включая и капитана судна. Позднее капитан баржи рассказал, что от всех исходил сильный запах алкоголя, от столкновения уйти они не пытались и не хотели себе помогать.

Прокомментировать произошедшее решил и бывший вице-мэр Волгограда Константин Калачев. Он считает, что всех пассажиров катамарана погубила страсть к застольям, ведь в России давно считают правильным любой праздник превратить в пьянку. Кроме того, никто не обращал внимания на то, в каком состоянии пребывает человек у штурвала, который по совместительству и являлся владельцем катамарана. Эксперты уже давно высказывали мнение, что он не должен был находиться за штурвалом, тем более, в состоянии алкогольного опьянения.

Калачев также рассказал о погибшем Дмитрии Хахалеве, который в злополучную ночь вел катамаран. По его словам, однажды ему довелось отправиться с Хахалевым на рыбалку и в лодке их уже ждали две бутылки коньяка. Он также отметил, что Хахалев был довольно противоречивым человеком. Он мог показать свою агрессию, а спустя время уже быть довольно спокойным и мечтал найти настоящих друзей.