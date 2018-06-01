Эксперты назвали несколько причин трагедии на Волге в Волгограде

Основной причиной трагедии на Волге эксперты считают несоблюдение норм безопасности. Они также уверены в том, что сам Хахалев не имел права находиться за штурвалом прогулочного катера.

В СМИ уже появилось столько деталей произошедшего столкновения катамарана и баржи, что эксперты решили заочно назвать все возможные причины трагедии в Волгограде. Одной из самых главных причин, по их мнению, является несоблюдение правил эксплуатации маломерного судна.

Примечательно, что катамараны "Елань-12" славятся тем, что способны прекрасно держать волну, имеют хорошую плавучесть, отличаются замечательной прочностью и устойчивостью. Об этом может говорить и то, что катамаран без особого труда могли поднять со дна Волги, после того, как по нему прошлась баржа.

Гендиректор Агентства речного флота Олег Апаршин заявил о том, что ему удалось как-то раз лично встать за штурвал "Елани-12", однако подобный катамаран можно эксплуатировать и перевозить на нем людей только днем, а не в темное время. Так, первым нарушением правил стало то, что катамаран оказался в воде ночью, заявляет специалист. Второе - это то, что капитан судна был пьян и не смог оперативно отреагировать на опасность.

Одна из версий предполагает, что люди на катамаране даже с сигнальными огнями не смогли сразу заметить баржу, так как на фоне огней ночного Волгограда она затерялась. То, что катамаран не был внесен в реестр государственных маломерных судов, также является нарушением.

По некоторым данным, Дмитрий Хахалев еще не расплатился с бывшим владельцем прогулочного судна, потому и не спешил ставить его на учет. Из всего этого эксперты сделали вывод, что причиной гибели 11 человек стала халатность и безответственность владельца катамарана, который в состоянии алкогольного опьянения вовсе не думал о безопасности.