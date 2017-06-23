Эксперты назвали потенциальных победителей ЧМ-2018 в России

В преддверии грядущего Чемпионата мира по футболу 2018 года, который начнется уже 14 июня, аналитики пытаются предугадать потенциального победителя. Вывод о победители эксперты банка Goldman Sachs по 200 статистическим моделям, а также благодаря анализу данных каждого игрока и результатов последних матчей.

Так, ни для кого не секрет, что фаворитом на победу в ЧМ-2018 является сборная Бразилии, аналитики посчитали, что с вероятностью в 18,5% бразильцы завоюют шестой кубок. Букмекеры уже давно заявляли о том, что все ставки сделаны на победу именно бразильской сборной по футболу. Аналитики отметили, что в финале Бразилия победит Германию, победу которой в ЧМ оценили в 10,7%.

Кроме того, шансы на победу существуют и у сборной Франции с вероятностью в 11,3%, однако эксперты уверены, что свою борьбу французы, наравне с португальцами, завершат в полуфинале.

Аналитики составили прогноз и относительно победы сборной России. Так, успех российских футболистов оценивается в 0,7%, а шансы на то, что они смогут выйти из группы 33,5%.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин выдвинул предположение, кто может стать победителем ЧМ-2018 в России. По его словам, высокие шансы на победу существуют у сборных Германии, Бразилии, Испании и Аргентины.