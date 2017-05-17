Роспотребнадзор: воздух вызывает рак у тысяч россиян

Экологи заявили, что жители многих российских регионов гибнут от загрязненного воздуха, в котором содержится формальдегид, тяжелые металлы и другие ядовитые вещества. Из-за рака, вызванного грязной атмосферой, в 2017 году погибли порядка 1060 человек.

Как сообщают эксперты из Роспотребнадзора, проблема загрязненного воздуха набирает больших оборотов. Согласно подсчетам, за 2017 год из-за рака скончались 265 тысяч россиян, из них 0,4% погибли из-за онкологии, вызванной грязной атмосферой.

Помимо этого, от болезней органов дыхания за минувший год скончались 56 тысяч россиян. Из этого числа эксперты выделили 2,8% людей, смерть которых была обусловлена вредными примесями в воздухе. Так, от проблем с органами дыхания, вызванными грязным воздухом, погибли порядка 1 500 людей.

Грязный воздух способен вызывать у людей туберкулез, пневмонию, астму, рак и другие серьезные патологии. По словам экологов из Роспотребнадзора, гибель многих жителей из яда регионов России вызвана именно грязной атмосферой. Так, наиболее загрязненный воздух эксперты нашли в Красноярском крае, Челябинской, Кемеровской, Свердловской и Калининградской областях. Такие же проблемы были выявлены в Хакасии и Бурятии. В этих регионах воздух загрязнен ядовитым газом формальдегидом, тяжелыми металлами и бензопиреном, который является одним из самых токсичных химических соединений. В данных областях за 2017 год умерли более 200 000 человек.