Лена Миро заявила, что развод Шнуровых подстроила Ксения Собчак

Одна из самых скандальных журналисток России Лена Миро публично заявила, что поклонникам не стоит идти на провокацию и верить в развод семьи Шнуровых. По мнению блогера, данную историю придумала Ксения Собчак, чтобы помочь артисту вернуть славу.

Лена Миро в своей новой статье проинформировала, что не верит в разрыв отношений Сергея Шнурова и Матильды, которые состоят в браке 8 лет. Журналистка выяснила, что эту всю историю придумала телеведущая Ксения Собчак, чтобы помочь Шнурову словить хайп. Сообщается, что после хитовых композиций «Экспонат» и «В Питере пить», у автора песен больше не было удачных текстов.

Чтобы вернуть славу Шнуров решил пойти проверенным способом и напомнить о себе громким разводом, утверждает Миро. Также блогер посоветовала Матильде сходить на шоу Малахова и публично сообщить о своей беременности, чтобы создать ещё больше шумихи вокруг персоны Шнурова.