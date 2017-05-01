Гендиректор Ubisoft пророчит гибель всех консолей в пользу стриминга

Руководитель известной компании Ив Гиймо считает, что консолям осталось жить лишь одно поколение. Свой прогноз он сообщил журналистам издания Variety.

Гендиректор Ubisoft пророчит большие шансы масштабного развития сервисов игрового стриминга уже в ближайшие годы. По его мнению, это станет гибелью для традиционных консолей, таких как Sony Playstation или Xbox. Эксперт предполагает, что совсем скоро стриминг станет настолько доступным и мощным, что попросту вытеснит "приставки" за ненадобностью последнего.

Ив Гиймо уверен - это явление приведет к огромной пользе для развития индустрии высококачественных игровых продуктов класса ААА, а также их доступности для потребителей. Разработчикам не надо будет тратить ресурсы для портирования своих проектов на разные платформы, если эту проблему решат сервисы стриминга.

Можно предположить, что стриминг позволит также снизить уровень игрового пиратства. Ведь оргнизаторам трансляций нужно содержать сервисы и дорогостоящее оборудование, а потому невыгодно распространять игры бесплатно. В то же время сами продукты должны подешеветь.

Представители Variety пообщались представителем Microsoft Филом Спенсером, который поддержал высказывания Ива Гиймо о доступности игр. Глава игрового подразделения согласился, что людям необходимо избавляться от эксклюзивности игр для отдельных устройств воспроизведения.

А вот руководитель филиала Nintendo в США Реджи Фис-Эме указывает на внушительные успехи гибридной консоли Nintendo Switch. По его словам, устройство всего за год показало высокий интерес аудитории и высокий потенциал для развития этого направления.