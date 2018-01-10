Ученые: Голодовка помогает омолаживать организм человека

Специалисты из США провели эксперимент с лабораторными мышам, чтобы понять, как можно стимулировать работу их кишечных стволовых клеток и пришли к выводу, что нашли способ омоложения организма.

Ученые из Массачусетского технологического института в ходе своих исследований смогли доказать, что голодовка помогает омолаживать организм человека. В подтверждение своей теории они приводят данные по эксперименту, который им удалось провести на лабораторных мышах. Сутки их держали практически в голоде, а после взяли из их кишечников пробы стволовых клеток. Позже, воссоединив эти клетки, специалисты заставляли их сформировать "миникишечник", который бы так же функционировал.

В ходе опыта ученым удалось в очередной раз подтвердить, что клетки способны делиться, чтобы замещать погибшие новыми. Помимо этого, они заметили, что после голодовки стволовые клетки кишечника начинали работать более активно и таким образом омолаживать организм. Специалисты отмечают, что пока на этой базе не делают конкретных медицинских выводов, однако отмечают, что это исследование может перевернуть современную медицину, сделав ее более простой. Также они отмечают, что голодовка действительно полезна, но только в кратковременном виде.