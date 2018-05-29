Эксперты нашли способ "сбить бензиновую лихорадку" и снизить цены на топливо

Решением данного вопроса всерьез озадачились эксперты из Фонда нацбезопасности. Они считают, что в данной ситуации правительству нужно срочно увеличивать экспортные пошлины, если нефтяники не захотят снижать стоимость бензина вручную.

Как известно, в последнее время многие выступают против резкого повышения цен на бензин, которое спровоцировала стоимость нефти на мировых рынках. Эксперты пришли к выводу, что если нефтяники не захотят решать вопрос мирно и снижать цены вручную, то в дело должно будет включиться правительство России.

Так, лучшим способом "сбить бензиновую лихорадку" будет увеличение экспортных пошлин, несмотря на то, что это также может навредить и бюджету самого государства. Именно такое решение властей заставит все нефтяные компании отправить на внутренний рынок часть объемов, которые ранее уходили на экспорт.

В таком случае внутренний рынок будет в буквальном смысле залит бензином, из-за этого серьезно изменится баланс спроса и предложения и цена топлива начнет падать. В связи с увеличением экспортных пошлин, многие нефтяники решат самостоятельно снизить стоимость бензина для российских потребителей, так как в противном случае они могут понести серьезные убытки.