Эксперт: фиксация стоимости бензина выгодна автомобилистам и нефтяникам

2 июня российский вице-премьер Дмитрий Козаков объявил о сделке между правительством и нефтяными компаниями, которая приведет к сохранении майской цены на топливо. Ситуацию прокомментировал Игорь Юшков, сотрудник Фонда национальной энергетической безопасности.

Эксперт утверждает, что фиксация стоимости бензина станет выгодной как потребителям, так и производителям. По его прогнозу, бензин и дизельное топливо перестанут дорожать и даже немного подешевеют. Для автомобилистов это означает меньшие финансовые расходы на поездки. По этой же причине принятые меры будут выгодны небольшим предпринимателям, которые также тратят часть доходу на транспортировку продукции и при подорожании вынуждены поднимать цены.

По словам Игоря Юшкова, фиксация полезна и нефтяникам. Ведь в противном случае государство могло стабилизировать внутренний рынок через увеличение пошлин на экспорт нефтепродуктов. Из-за больших объёмов поставок, подобное грозит значительными убытками для компаний. А вот договор с властями позволит им минимизировать потери и достичь взаимной выгоды.