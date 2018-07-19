Складной смартфон Samsung поступит в продажу весной 2019 года

Компания Samsung может начать продажи смартфона Galaxy F с гибким экраном весной 2019 года. Официальный старт продаж запланирован на март.

Первая презентация Samsung запланирована на февраль 2019 года и ожидается, что миру покажут Galaxy 10. Месяцем позже компания представит Galaxy F и еще одной версию S10, которая будет поддерживать 5G. Однако эксперты не исключают, что флагман может быть представлен широкой публике в рамках выставки мобильной индустрии Mobile World Congress в Барселоне (Испания).

Руководитель подразделения IT и мобильных устройств Донг Джин уточнил, что Samsung намерена выпустить не менее одного миллиона экземпляров Galaxy F. О технических характеристиках и цене складного смартфона мало что известно, но ходят слухи, что новинка обойдется недешево: цена стартует от 1,8 тысячи долларов.

Ранее Samsung представила смартфон с гибким экраном Infinity Flex, который на первый взгляд выглядит достаточно громоздким. В развернутом виде девайс превращается в небольшой планшет с диагональю 7,3 дюйма. На его экране благодаря функции Multi-Active Window можно запустить одновременно три приложения.