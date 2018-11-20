В американские бургеры подкладывают экстази

Резонансное событие спровоцировало волну арестов.

Волна жёстких проверок и арестов последовала за обнаружением наркотических препаратов в бургерах сети быстрого питания «Sonic» в городе Тейлор, штат Техас. Ещё больший резонанс событие получило по той причине, что таблетка экстази была найдена в купленном для ребёнка бургере. Отдел полиции Тейлора рассказал местным СМИ, что семья заказала ужин в ресторане в четверг вечером. Когда в семье 11-летняя девочка сняла обёртку с бургера для своего младшего брата, она заметила что-то странное.

«Когда она открыла упаковку, она заметила таблетку. Будучи 11-летней девочкой, она спросила своих родителей, не конфетка ли это », - сообщил местному телеканалу KEYE-TV начальник полиции Тейлора Генри Флак. Семья сразу же отнесла таблетку на медэкспертизу, которая определила её как метилендиоксиметамфетамин, на слэнге известный как экстази.

За этим последовало расследование всей сети забегаловок, в результате которого были арестованы и уволены с работы не только десятки работников, но и менеджер сети Таниша Дансер, которую раньше пытались привлечь к ответственности за хранение марихуаны. Как оказалось, с подобными жалобами уже пытались обращаться граждане, но по неизвестным причинам их жалобы словно терялись.