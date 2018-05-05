Кот по кличке Пирожок стал мэром

Среди остальных кандидатов кот по кличке Пирожок набрал больше всех голосов избирателей.

Согласно голосованию местных жителей, кот Пирожок был избран мэром одного из пригородов в штате Мичиган. До этого кот занимал должность вице-мэра. Стоит отметить, что не только Пирожок вступил в высокую должность. Ему будут помогать в правлении пригородом два пса, коза и цыпленок.

Конечно же, эти выборы импровизированы. Организаторы этого мероприятия сделали их для того, чтобы помочь животным. Каждый человек, который голосовал, платил 1 доллар. Теперь все собранные деньги будут направлены в благотворительные организации, которые помогают братьям нашим меньшим.

Что касается кота Пирожка, то он будет на должности мэра, как и полагается: до 2021 года он будет править пригородом. Наверняка, делать он это будет со всей справедливостью.