Трамп поставил под сомнение утверждения о глобальном потеплении

Дональд Трамп поставил под сомнение утверждения ученых о глобальном потепление из-за предсказанных синоптиками заморозков в США на День благодарения.

Президент США, как и все республиканцы, не согласен с теорией, которой придерживаются большинство климатологов, что из-за ряда причин, включающих в себя и деятельность человека, на Земле повышается температура. В своём аккаунте в Twitter президент написал: "Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?".

Также Трамп неоднократно подчеркивал, что позиция некоторых ученых в данном вопросе может быть продиктована политическими мотивами. Так, в прошлом году он объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, объяснив это тем, что в случае выполнения положений соглашения к 2025 году в стране будут потеряны миллионы рабочих мест.

По прогнозам климатологов, придерживающихся теории глобального потепления, нашей планете грозит увеличение средней температуры на 1,5 градуса. Изменение климата грозит даже при полном прекращении индустриальной деятельности.