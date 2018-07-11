Дональду Трампу подыскивают замену

Тёмная лошадка Республиканской партии выходит на мировую арену.

Победа Трампа на выборах в 2016 году стала громкой не только для мировой общественности. Наиболее шокированной была, как ни странно, сама же Республиканская партия, которую нынешний президент представляет с 2012 года. Крайне противоречивое и местами даже одиозное поведение политика-миллиардера вызывает и сегодня сильное недовольство со стороны представляемой им партии. Также масла в огонь подливает тот факт, что однажды получивший неожиданную для всех поддержку со стороны американского лидера организации "Ку-Клукс-Клан" Трамп вновь собирается участвовать на президентских выборах в 2020 году.

На данный момент республиканцы официально не объявляли о новом кандидате на выборах, однако всё идёт к тому, что место Трампа на выборах может запросто занять Джон Тьюн, являющийся сейчас если не самым, то одним из наиболее влиятельных политиков в США.

В свои 57 лет имеющий репутацию «держателя республиканского кнута» господин Тьюн уже победил многих противников на политической арене. Самым главным его достижением можно считать победу над тогдашним главным сенатором Томом Дэшлом, что впервые за полвека сделало Республиканскую партию правящей в Конгрессе. Также занимательно то, что именно по инициативе Тьюна был остановлен процесс расследования возможного вмешательства России в выборы 2016 года.

Тьюн уже не раз высказывался по поводу небрежного ведения Трампом политики, критикуя преобладание его личных интересов над интересами государства. Не стоит забывать о том, что выборы запланированы на 3 ноября 2020 года и если глубже копнуть в список предполагаемых кандидатов (например, актёр Дуэйн «Скала» Джонсон), то у основных кандидатов, будь-то Трамп или Тьюн, сопротивление явно будет небольшим.