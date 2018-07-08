Дональд Трамп назвал себя «Человеком года»

Президент США отчаянно хочет попасть в список выдающихся личностей престижного журнала Time.

Во вторник журналистом The Washington Post был задан вопрос Трампу, кого тот видит на обложке ежегодного издания Time «Человек года», на что президент ответил решительно – «Трампа». Трамп подметил, что не видит кандидатуры лучше себя. Интересен тот факт, что господин Трамп уже давно заигрывает с престижным изданием, постоянно надеясь вновь попасть на обложку «Человека года». До этого он уже попал в данный список после победы на выборах в 2016 году.

Суть данного издания, выпускающегося каждый декабрь, заключается в освещении одной личности, нескольких личностей или другого субъекта, которые оказали наибольшее влияние на мировые события в течение года. По большей части специальное издание влиятельного журнала посвящается известным политикам и личностям, что внесли вклад как положительный, так и отрицательный. Например, в 1942 году в список попал Иосиф Сталин, а в 2007 попал Владимир Путин.

Однако, помимо людей, в списке также оказались первый в мире компьютер (за ознаменование перехода в новую эру технологий) и даже вся планета Земля (с целью обращения внимания на экологические проблемы).

Отсюда вывод такой, что для противоречивого американского президента очень важно попасть в данный список, тем самым приподняв себе рейтинг. Довольно занимателен тот факт, что в более десяти принадлежащих Трампу гольф-клубах были развешены выпуски Times, где нынешний президент США был на обложке издания «Человек года 2009». В итоге эти издания оказались фейковыми, так как датировались первым марта 2009 («Человек года» издаётся строго в декабре), а настоящим «Человеком года 2009» оказалась актриса Кейт Уинслет, известная всем по главной роли в нашумевшем «Титанике».

Как утверждает Дэвид Фарентольд из The Washington Post, данное событие приобрело широкий резонанс и ещё больше усложнило не без того натянутые отношения между журналом и пытающимся заручиться его поддержкой Трампом.