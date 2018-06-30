Канал CW ищет актрису, не скрывающую нетрадиционную ориентацию

Известный американский канал CW успешно продолжает транслировать сериалы о героях комиксов DC. Теперь руководство объявило о новом проекте про Бэтвумен. Вот только на роль популярного героя ищут особую актрису.

На телеканале создали целую мультивселеную из нескольких сериалов по комиксам DC. Нередко канал радует зрителей кроссоверами со всеми героями. Стоит отметить, что объединяет картины не только основа из комиксов, а и то, что в каждом сериале были персонажи с нетрадиционной ориентацией. Таким образом, американский телеканал демонстрирует, что сотрудники абсолютно ничего не имеют против ЛГБТ.

Вот и новая героиня мультивселеной, Бетвумен, на экране предстанет лесбиянкой. К слову, в комиксах девушка появилась, как возлюбленная Бетмена. Видимо, в этот раз канал решил поэкспериментировать с ее ориентацией.

Также руководство CW заявило о том, что на роль главной героини в новом сериале ищут молодую актрису в возрасте от 25 до 29 лет, которая имеет нетрадиционную ориентацию и не скрывает этого. О первых кандидатках пока еще ничего неизвестно. Зато канал уже сообщал о том, что в декабре следующего года в супергеройском кроссовере будет также и новая героиня-лесбиянка.