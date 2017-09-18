На конкурсе красоты "Мисс Америка" отменят выход в купальниках

Начиная с этого года, конкурс «Мисс Америка» видоизменяет стиль выхода конкурсанток. В 2018 году отменяется показ в бикини, а также выход в вечерних платьях.

Глава попечительства мероприятия Гретхен Карлсон заявила, что основным фактором во время отбора девушек стал навык общения и выражение индивидуальности. Также отмечается, что претендентки на победу полноправно могут выходить в любом одеянии, которое подчеркнёт их неординарность и наполнение внутреннего мира.

Вместо отменённых показов было выдвинуто предложение активной коммуникациями с судейской коллегией конкурса.

Эксперты выдвинули мнение, что подобные изменения связаны с инцидентом, произошедшем в прошлом году. Тогда были публично опозорены некоторые конкурсантки, личная жизнь которых с аморальными подробностями была вынесена на общий суд. В связи с этим сменился организационный комитет мероприятия.