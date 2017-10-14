В Америке ядерное оружие охраняли военные "под кайфом"

Американские журналисты получили доказательства того, что солдаты, обязанностью которых была охрана ядерных комплексов, а также межконтинентальных баллистических ракет в штате Вайоминг, выполняли поставленную задачу под воздействием наркотических веществ, в том числе кокаина и ЛСД.

Известно, что военнослужащие, основным требованием для которых является строжайшее соблюдение порядка, в свободное время принимали наркотики. Также сообщается, что за два года до этого инцидента произошёл ещё один, в результате которого к четырнадцати военным были применены дисциплинарные наказания, а шестерых было осуждено за употребление и распространение наркотиков. В этот раз обвинения не были предъявлены ни одному военнослужащему.

Было заявлено то, что до начала работы все без исключения проверяются на нескольких этапах. Однако один из этапов был исключён – в конце 2006 года Пентагоном была отменена проверка на употребление ЛСД.