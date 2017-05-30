Дональд Трамп составил рейтинг самых "фейковых" СМИ

Президент США Дональд Трамп на сайте Республиканской партии США разместил список победителей среди "фейковых" СМИ, который он составил лично. Всего в списке Трампа оказалось 11 мест.

Так, Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о том, что многие американские СМИ публикуют заведомо ложную информацию о нем и выступают против него. Также он предложил создать конкурс на "самого лживого СМИ", а впоследствии опубликовал свой рейтинг.

В число "фейковых СМИ" попали газеты The New York Times и Washington Post, телеканалы ABC и CNN, журналы Time и Newsweek. Стоит отметить, что CNN упоминается в списке Трампа целых четыре раза.

Последнее, 11 место, досталось "сговору с Россией". Именно такие репортажи Трамп назвал величайшей фальшивкой, которую когда-либо "скармливали" американцам. По его словам, этого "сговора" нет и никогда не было.