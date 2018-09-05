Ким Чен Ын посетил совместное выступление артистов Китая и КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил концерт артистов из Китая и КНДР в художественном театре Мансудэ в Пхеньяне. Информацию об этом предоставило Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК).

Перед началом концерта председатель Госсовета КНДР побеседовал с артистами из Китая и сделал с ними совместный снимок. Как отметил северокорейский лидер, подобное мероприятие имеет большое значение для формирования тёплых отношений между Китаем и Северной Кореей.

Во время мероприятия артисты исполнили традиционные произведения обеих республик. Ким Чен Ын прослушал концерт от начала и до конца. А по завершению концерта, когда исполнители обоих государств выступали на одной сцене, лидер Северной Кореи поднялся к ним, чтобы выразить благодарность и пожать руки.

Также мероприятие посетили член президиума политбюро Трудовой партии Кореи, вице-маршал Чхве Рён Хэ, зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён и министр культуры Пак Чун Нам. На концерте присутствовала и родная сестра Ким Чен Ына – Ким ё Чжон, исполняющая обязанности советника лидера КНДР и первой заместительницы заведующего отделом ЦК партии.

5 ноября состоятся официальные переговоры между Ким Чен Ыном и Мигелем Диасом-Канелем, председателем Государственного совета Кубы. Руководитель Кубы со своей супругой уже прибыл в Пхеньян, где его встретил Ким Чен Ын с женой. Во время встречи лидеры стран и их супруги обменялись рукопожатиями.