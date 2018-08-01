В Японии установилась аномально жаркая погода

Крайне редкая погода для зимнего времени года пришла в Японию. Сообщение с такой информацией было получено от телеканала HNK. В некоторых местах столбики термометров показывали отметку в 25 градусов и выше.

+26,5 градусов по Цельсию — такая температура была зафиксирована в южной префектуре Оита. А чуть севернее, в Симане и Фукуоке, сегодня утром температура доходила до 25 градусов. Изменение погоды уже принесло изменения в привычную жизнь японцев: всё чаще жители Японии стали снимать верхнюю одежду — а традиции и правила приличия не приветствуют такие действия. Даже мужчины начали раздеваться — они пошли на работу без пиджаков, что является смелым шагом при деловом дресс-коде страны.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что теплый и влажный воздух переместился с юга благодаря теплому фронту в Японском море и низкому давлению, которое «затянуло» разогретый воздух. В прошлый раз такую высокую температуру зафиксировали 39 лет назад, что говорит об аномальности происходящего. Также сегодня вечером, 4 декабря, возможно появление смерчей и гроз.