Учёные будут использовать лёд как новый источник энергии

Легковоспламеняющийся лёд полностью решит все проблемы мирового энергопрома.

На морском дне вокруг всей Японии находятся залежи метана, заключённые в ловушку молекул льда. Если такой гидрат метана достать со дна на поверхность, то на первый взгляд это будет такой же лёд, но если поднести к нему зажжённую спичку, то он воспламенится вместо того, чтобы начать таять. Такой необычный лёд уже многими странами воспринимается как крайне долговечный источник топлива, согласно последним исследованиям, содержащий в себе целую треть мирового запаса углерода на планете.

Япония проявляет наибольший энтузиазм среди прочих стран в желании как можно раньше начать добычу этого ценного источника энергии. Однако, как полагает ведущая геологическое исследование газовых гидратов Каролин Руппел, добыча будет крайне сложной, поскольку очень чувствительный к перепадам давления и температуры гидрат метана начнёт просто распадаться при его добыче со дна морского. Тем не менее, японцы сдаваться не собираются. Под предводительством исследователя Кодзи Ямамото компания Japan Oil собирается уже к в 2025 году развернуть кампанию по пробной добыче драгоценного льда.