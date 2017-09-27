В Японии создают кафе для любителей большегрудых красоток с сумками через плечо

В Японии предприниматели создают тематическое кафе для любителей красоток с большой грудью и проходящего посредине ремня сумки через плечо. Об этом стало известно изданию Metro.

Бизнесмены вдохновились на организацию заведения новым трендом в социальных сетях. Он заключается в том, что девушки с пышным бюстом подчеркивают и визуально увеличивают формы привлекательные формы, пропуская между выпуклостей ремешок. Многие японки фотографируются таким образом и публикуют снимки на интернет-ресурсах.

Предприимчивые соотечественники решили использовать находчивость девушек и плотский интерес мужчин для учреждения нового формата общепита. Предполагается, что в зале будет всего четыре места. При этом посетители смогут занимать их с ограничением в полтора часа. Подробности остаются коммерческим секретом до запланированного в конце марта открытия. Однако организаторы поделились, что обслуживание будут производить модели с наплечными сумками.