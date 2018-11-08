Финские власти забрали у россиянки ребенка

Россиянка обратилась к российским властям с просьбой о помощи в возвращении пятилетней дочери, которую социальная служба Финляндии забрала у неё. Павловская проживает Финляндии в городе Котка уже 19 лет.

Ранее власти Финляндии забрали у неё девятилетнего сына. Правозащитники говорят о том, что никаких оснований для подобных мер в документах об изъятии не указано, однако написано, что процедура полностью согласована с матерью ребёнка. Женщина полностью отрицает это, заявляя, что намерена бороться за возвращение дочери, но в данный момент не имеет возможности обжаловать решение в суде, в связи с тем, что до сих пор не получила документов об изъятии ребенка.

Оба ребенка, которых забрали финские власти, не имеют российского гражданства. Двойное гражданство только у одиннадцатилетнего сына Лидии, проживающего с ней.

Это далеко не первое дело об изъятии ребенка финскими властями из русских семей. Делом Лидии сейчас занимаются известный правозащитник Бекман. Правозащитник утверждает, что изъятие детей в Финляндии носит черты коррумпированного бизнеса, так как детские дома у финнов - это частные коммерческие предприятия, получающие за одного изъятого ребенка до нескольких сотен евро в сутки. Также, по его словам, эти коммерческие предприятия создаются сотрудниками социальных служб.