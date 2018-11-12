Нам с вами не по пути: Польша отказалась подписывать пакт ООН о миграции

Как стало известно журналистам, Польша отказалась подписывать пакт ООН о миграции. Данную информацию сообщил министр обороны страны.

В октябре текущего года ряд государств выступил с критикой Всемирного пакта ООН о миграции и отказался поддерживать его: против договора выступили США, Венгрия, Австрия, Чехия, Болгария и Хорватия.

Также стоит отметить тот факт, что Польша спровоцирует Россию на решительные действия, если разместит на своей территории американскую военную базу. Подобные изменения в мировой политике будут восприняты РФ как прямая и явная угроза. Глава польского государства отметил, что Варшава готова платить за эту базу, но американские власти медлят с установкой "Форт Трамп" на территории Польши. На данный момент стороны ищут компромиссный вариант, который бы устроил обоих.

Необходимо сделать акцент и на том, что Польша высказалась в отношении общеевропейской армии. В стране не поддерживают идею создания единой общеевропейской армии, это связано с зависимостью Варшавы от США. Польское государство хочет выйти на первые роли в НАТО. Как отмечают политические эксперты, об идее создания европейской армии говорят не впервые, ранее этот вопрос уже поднимался. Министр обороны Польши заявил, что необходимо укреплять мощь НАТО и нужно положить на это все силы.