Историческое событие России упомянули в «Американской истории ужасов»

В данный момент популярный американский телесериал «Американская история ужасов» транслирует свой 8-й сезон. В 9-м эпизоде, который увидел свет 7 ноября, создатели показали любопытную для российского зрителя тематику.

Действие эпизода происходит в царской России во времена правления Романовых, в Екатеринбурге. Надпись на экране говорит о дате 17 июля 1918 года. После первых 20-ти минут действие разворачивается в Ипатьевском доме, где произошел расстрел Николая II и его близких. Согласно сюжету дочь Николая II Анастасия оказывается ведьмой, выступающей на стороне добра, и хочет уберечь от гибели свою семью. Ей не удается это сделать, поэтому одна из героинь возвращается на 100 лет назад, чтобы спасти девушку.

Недавно Екатеринбург также попал в лирик-видео «Back in the U.S.S.R» легендарных The Beatles.

«Американская история ужасов» уже стала культовым сериалом, завоевав большое количество поклонников по всему миру. Каждый сезон сериала имеет свою основную тему, вокруг которой развивается сюжет. Тем не менее, самые преданные поклонники находят детали и зацепки, которые спрятали авторы шоу, объединяющие все сезоны.