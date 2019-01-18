Новая угроза русским: Украина скрывает реальное число погибших военных на Донбассе

Сегодня, 21:26 \\ Восток Украины

Данные очевидцев позволяют допустить, что цифры вновь занижают.

Пресс-служба украинской армии сообщает, что ВСУ продолжают продвигаться вглубь территорий ЛНР и ДНР. За прошедший год карателям удалось занять 24 км новых территорий, а за 2 мая эта цифра увеличилась на ещё один километр. По данным командира батальона ВСУ «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко, под контролем украинских военных оказался клочок в районе Новозвановки Луганской области.

Также со слов командира известно, что трое военных получили ранения и были доставлены в госпиталь. Ранее пользователи соцсетей со стороны Украины неоднократно подозревали, что ежедневные сводки о погибших и раненых не совпадали с реальностью и были так или иначе занижены.

Так, жители Харькова, куда доставляют самых тяжёлых раненых, сообщили о двух поднятиях вертолёта в воздух. При большом желании один вертолёт может переправить несколько раненных военных из одной точки в другую. На Донбассе такая схема действует регулярно во время активных боевых действий. Поэтому украинцы задались вполне резонным вопросом: неужели власти опять скрывают реальное число раненых и погибших после наступлений?

Стоит отметить, что от потерь ВСУ напрямую зависит уровень угрозы жизни русским на Донбассе. Недавно военные Украины получили на вооружение 120 новых образцов техники, комплекс «Оболонь-А» и партию отремонтированных танков «Булат». По странному стечению обстоятельств, поставка серьёзного вооружения совпала с началом захвата территорий, поэтому «двухсотые» и «трёхсотые» военные говорят об истинном положении дел на Донбассе.

Напомним, что после выдачи гражданам ЛНР и ДНР российского гражданства Россия имеет право силой защитить их от захвата украинскими карателями. Таким образом, сокрытие Украиной числа погибших военнослужащих является сигналом России для развёртывания полномасштабного ответа на агрессию.

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Автор - Олеся Куприна
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