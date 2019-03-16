В Стамбуле открылась самая большая мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эту пятницу прибыл на торжественное открытие самого большого храма в стране − «Büyük Çamlıca Camisi».

Церемонию открытия мечети посетили официальные лица разных стран и религиозные деятели.

Строительство культового храма берёт начало 2013 года. Высота сооружения составила 72 метра, что символично отражает число проживающих национальностей в Стамбуле. Установлено 70 куполов, а мечеть рассчитана на 63 тысяч человек. Сооружено девять внутренних помещений для верующих, конференц-зал, библиотеки, галереи искусств и автопарковка. Площадь храма составляет 15 тысяч квадратных метров, а общая площадь, с прилегающей к ней территории, составила 125 тысяч квадратных метров.

Мечеть Чамлыджа расположилась в азиатской части города на одноименных холмах, что считается одним из самых высоких мест в городе, а именно 268 метров над уровнем моря.

Сообщает агентство Anadolu.

Также Турция привлекает своим изобилием достопримечательностей: храмы, дворцы, музеи, памятники архитектуры и древние города, национальные парки, водопады, пляжи и горнолыжные курорты.

В этой стране легко можно сочетать активный отдых, экскурсии, шоппинг и пляжи, оздоровление и ознакомление с местными традициями.