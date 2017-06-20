В Испании молодожёны не оплатили счёт в 8000 евро за банкет

В небольшом испанском городке Виверо произошла щекотливая ситуация. Семейство румынских цыган вместе с двумя сотнями родных и близких отпраздновали свадебное торжество, не оплатив его.

Будущие молодожёны заранее внесли залог тремя платежами общей суммой в полторы тысячи евро, продемонстрировав документы и оставив контактные номера для дальнейшей связи. Невеста была одета в роскошное свадебное платье, которое было расшито камнями Swarovski, главными вкусностями на свадебном столе были мерлуза и отбивные из мяса ягнёнка, основой напитков были вино и виски, а главной изюминкой праздника был певец из Румынии Николаэ Гуце, прилетевший в Испанию частным лайнером.

После окончания банкета был выставлен солидный счёт более чем в восемь тысяч евро, хозяева услышали, что отец жениха, которому нужно было оплатить праздник, сможет сделать это на следующий день. Однако владельцы после этого пропали из поля зрения, в том числе недоступными оказались все телефоны.

Единственный человек, до которого удалось дозвониться – жена брата жениха. Она сообщила, что её супруг попал в дорожно-транспортное происшествие, но после этого изменила свои слова, сказав, что тот отправился в родную страну за деньгами.

Испанские стражи правопорядка начали поиски семьи, однако не исключают того, что она уже давно отправилась в Румынию.