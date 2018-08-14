Веганская диета может привести к эпилепсии у детей

Сегодня, 11:15 \\ Здоровье

Ограничение питания исключает из рациона важный витамин.

Датские медики предупреждают, что принуждение детей к соблюдению веганской диеты может привести к серьёзным последствиям. Это могут быть нарушения в развитии и возникновение серьёзных заболеваний, включая эпилепсию. В обществе происходят ожесточённые дебаты относительно растущего количества семей, которые вовлекают своих детей в веганство. Сознательно исключая из рациона питания мясо, молоко и растительные жиры, родители лишают ребёнка важного витамина В12, присутствие которого жизненно важно для формирующегося организма.

Специалисты настаивают, что родители не должны полностью исключать мясо, яйца и молочные продукты из рациона маленьких детей - без консультации с диетологом. Такая диета может спровоцировать различные нарушения мозговой деятельности, сопряжёнными с мышечной слабостью, плохой реакцией и эпилепсией. А в долгосрочной перспективе возможна умственная отсталость у ребёнка. Подчёркивается, что на данный момент в клиниках Копенгагена находятся несколько детей, ставшие жертвами веганской диеты.

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Автор - Мария Ремарк
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