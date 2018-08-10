У американца вышел тромб, повторяющий часть его бронхиального дерева

36-летний мужчина выкашлял 15-сантиметровый слепок своих бронхов.

Калифорнийские ученые исследовали редкий в медицине случай, когда у пациента в легком образовался тромб. Мужчина выкашлял его наружу, и медики увидели кровавый слепок фрагмента правой стороны бронхиального дерева пациента. У американца были проблемы с сердцем, поэтому спасти его не удалось. Все заключения по этому случаю опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Как правило, слепок бронхиального дерева не считается редкостью. Он часто образуется из мокрот при пластическом бронхите, но кровавый слепок – явление крайне редкое в медицине. У пациента была сердечная недостаточность, которую пытались устранить аппаратом, усиливающим кровотечение. Другими словами на помощь слабому сердцу ставили дополнительный насос. Побочным эффектом такого лечения считается повышенная свертываемость крови, поэтому американцу кололи препараты, разжижающие её и препятствующие образованию тромбов. Оказалось, что у мужчины были повреждены сосуды в легких, а свернуться и закрыть отверстия кровь не могла из-за антикоагулянтов. В итоге кровь проникла в бронхи, что вызвало кровохарканье у пациента. Спустя какое-то время, мужчина выкашлял кровавый слепок фрагмента бронхиального дерева.