В Саратове обсудили работу реабилитационных центров для наркозависимых

Общественный совет Саратова провел заседание, в ходе которого поднимались вопросы о состоянии центров для реабилитации наркозависимых пациентов, а также ресоциализация больных.

Татьяна Журик, уполномоченная по правам человека Саратовской области, созвала заседание для урегулирования работы тех центров Саратова и области, которые все еще функционируют. Этим вопросом озаботились после того, как в области правоохранительные органы закрыли два реабилитационных центра, подозревая их в принудительном удержании людей.

В ходе мероприятия высказался психиатр и нарколог Александр Паращенко. Он рассказал о трудности создания центра, о том, как город потерял нескольких хороших реабилитологов из-за отсутствия материальной поддержки центров. Сейчас Паращенко утверждает, что работа центров налаживается, необходимые кадры есть. Однако он делает акцент на том, что для пациента важна сначала медицинская реабилитация, а уже потом – социальная. Вылечить наркоманию без медицинского вмешательства невозможно.

Татьяна Журик подчеркнула, что реабилитационные центры должны подвергаться проверкам и быть открытыми для общественности, так как имеет место быть нарушение прав человека в подобных учреждениях. В данный момент не во всех центрах понятно, как именно там обращаются с пациентами. Журик считает, что ключевой проблемой является отсутствие специального государственного механизма, который регулировал бы работу центров, оберегая пациентов от противоправных действий.