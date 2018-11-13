Компьютеры отличат мозг здорового человека от страдающего расстройством личности

Учёные использовали методы машинного обучения и нейровизуализации.

Опыты были проведены для точного различия между людьми с диссоциативным расстройством личности (ДРЛ) и здоровыми людьми на основе их структуры мозга. С помощью магнитно-резонансной томографии исследователи провели сканирование мозга у 75 женщин, 32 из которых были с подтвержденными диагнозами ДРЛ и 43 здоровыми. Эти две группы были тщательно подобраны по возрасту, социальному положению и образованию. Компьютеры с помощью технологии нейровизуализации смогли отличить мозг здорового человека от страдающих этим заболеванием.

Это наблюдение, использующее самую большую выборку людей с ДРЛ впервые продемонстрировало, что индивидуумы с расстройством личности отличаются от здоровых людей на основе их структуры мозга. Это заболевание является одним из наиболее спорных и противоречивых расстройств психического здоровья, приносящее серьезные проблемы, и сопряжённое с частыми случаями ошибочных диагнозов. Это самый тяжелый из всех диссоциативных расстройств, связанный с множественными нарушениями идентичности и рецидивирующей амнезией. Нередко ДРЛ возникает в результате детской психической травмы, когда мозг и личность только формируются.